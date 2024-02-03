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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على إضاعة منتخب مصر بطولة أمم افريقيا

صدى البلد

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي على خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: “احنا مقدمناش أي مردود خالص من اول ما دخلنا لحد ما خرجنا باستثناء الشوط الثاني في لقاء غانا.. ضيعنا بطولة سهلة".

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية في التأهل للدور نصف نهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة الإيفوارية أبيد جان.

 

وسجل أهداف منتخب الكونغو الديمقراطية كل من شانسيل مبيمبا في الدقيقة 27، ويوان ويسا ضربة جزاء في الدقيقة 65، وارثر ماسوكو في الدقيقة 85، وسجل هدف غينيا الوحيد ما بايو من ضربة جزاء في الدقيقة 20.

 

 

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