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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

زيادة طفيفة في طلبيات المصانع الأمريكية في ديسمبر

صدى البلد

سجلت الطلبيات الجديدة على السلع المصنعة في الولايات المتحدة ارتفاعا طفيفا في ديسمبر ومن المرجح أن ترتفع في الأشهر المقبلة مع استمرار تراكم الطلبيات غير المكتملة.

ووفق مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية الجمعة 2 فبراير فإن طلبيات المصانع ارتفعت 0.2 % بعد انتعاشها بنحو 2.6 % في نوفمبر

تأتي الزيادة متوافقة مع توقعات الاقتصاديين.

وارتفعت الطلبيات 0.8 % على أساس سنوي في ديسمبر.

 

ويواجه قطاع التصنيع، الذي يمثل 10.3 % من الاقتصاد، قيودا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. بالرغم من ذلك فإن التوقعات مبشرة.

وأبقى مركز الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء. وقال محافظ البنك جيروم باول للصحافيين إن أسعار الفائدة بلغت ذروتها وسوف تنخفض في الأشهر المقبلة.

وارتفعت طلبيات الطائرات المدنية 0.4% في ديسمبر بعدما قفزت 84.1 بالمئة في نوفمبر في حين زادت طلبيات المركبات وقطع الغيار والشاحنات 0.9 بالمئة. وارتفعت أيضا الطلبيات على المعادن الأساسية وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية بالإضافة إلى المعدات والأجهزة والمكونات الكهربائية.

ولم تتغير شحنات السلع المصنعة. فيما صعدت مخزونات السلع المصنعة 0.1 بالمئة، في حين زادت الطلبيات غير المكتملة 1.3 بالمئة
بعد ارتفاعها بالمعدل ذاته في نوفمبر 

وذكرت الحكومة أيضا أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، والتي تعتبر مؤشرا على خطط إنفاق الشركات على المعدات، زادت 0.2%  بدلا من 0.3 % كما كان متوقعا الشهر الماضي.

ولم تتغير شحنات ما يسمى بالسلع الرأسمالية الأساسية بخلاف ما ورد سابقا عن ارتفاعها 0.1 بالمئة. وصعد إنفاق الشركات على المعدات بشكل طفيف في الربع الرابع.

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