حصيلة أولية.. 6 قتلى وإصابة 11 خلال القصف الأمريكي على الأنبار

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 6 أشخاص وإصابة 11 في حصيلة أولية للقصف الأمريكي على مركز للحشد الشعبي في الأنبار.

وشن تنظيم داعش الإرهابي هجوماً على الجيش العراقي وقوات والحشد الشعبي في منطقة غربي الأنبار مشتغلا الضربات الأمريكية للمنطقة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

وكانت العراق نددت بالضربات الأميركية داخل أراضيه حيث فال الجيش في بيان له: "تتعرّض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأميركية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهداً لضمان استقرار المنطقة."

وأضاف البيان: "إن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة."

وقال مسؤول في البنتاغون لـ "سكاي نيوز عربية" إن الولايات المتحدة قامت بتنسيق "لوجستيات" العمليات العسكرية مع الحكومة العراقية.