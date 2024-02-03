عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير التموين الأسبق: يجب تخفيض قيمة الواردات من الخارج وحظر بنود لفترة محددة

الواردات - صورة أرشيفية
الواردات - صورة أرشيفية

طالب الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، بضرورة تخفيض قيمة الوارات من الخارج وحظر بعض البنود لفترة محددة .

وقال "عبد الخالق"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه يجب تنفيذ فكرة الاستغناء على المستوى الفردي والمجتمع ككل، فعلى سبيل المثال، نجد أن فاتورة الواردات المصرية وفقاً لآخر الاحصائيات  عام 2023 كانت في حدود 70 مليار دولار بالمقارنة بصادرتنا نصف القيمة، فهنا الميزان مخُتل، معقباً ك"وذلك يقول أن علاقتنا بالخارج بنسبة الثلاثين مفعول به والثلث فاعل".

وأكمل وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق :" لو الأمر بأيدي وأنا اللي هاخد القرار، فأنا عندي حقوق طبقاً لعضويتي في منظمة التجارة العالمية تكفل لي تخفيض قيمة الواردات من الخارج بموجب صحيح كتاب اتفاقية الجاد المادة 18 ب والتي تنص على أنه أذا ألمت باقتصاد الدولة العضو ظروف تخلق ضغوطات شكل خطورة على الوضع العام فما حق الدول أن تقوم باتخاذ التدابير خارج سياق منطق منظمة التجارة العالمية، وفي هذه الحالة يمكن أن نلجأ إلي عرض طلب ألية السوق".

واستكمل: "وبالتالي يمكن أن نفرض حظر على الواردات من بنود معينة تمام، وممكن أن نفرض حصص للواردات من بنود معينة، وأيضاً يمكن فرض تجميد للاستيراد من بنود معينة لفترة محددة". 

 

 

عبد الخالق الشاهد التموين التجارة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

إبراهيم سعيد يسخر من جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد.. ماذا قال؟

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

المرة الرابعة.. كوريا الشمالية تعلن تفاصيل إطلاق صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي

نبش القبور في غزة.. اعتراف صادم من المتحدث السابق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

أول تعليق من سيد عبد الحفيظ على انتقال عبد الله السعيد للزمالك

بعد قرار البنك المركزي الأخير..أعلى 7 شهادات إدخار بفائدة مرتفعة

اشتعال شوارع نيويورك بسبب غزة.. مظاهرات مؤيدة لفلسطين تخرج عن سيطرة الشرطة|صور

بالأرقام | جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد يعشق الهزيمة .. ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طاجن المكرونة| أحلى من الجاهز

إلهام شاهين تبهر جمهورها بهذه الإطلالة | شاهد

ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان إلى 35 مليون شخص.. تفاوت كبير في نتائج العلاج

ماذا يحدث لجسمك عند النوم جوار الموبايل؟

فيديو

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

بعد أزمتهما الشهيرة ونفي زواجهما.. نزار فارس بفيديو جديد مع حورية فرغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ