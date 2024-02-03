وزير التموين الأسبق: يجب تخفيض قيمة الواردات من الخارج وحظر بنود لفترة محددة

طالب الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، بضرورة تخفيض قيمة الوارات من الخارج وحظر بعض البنود لفترة محددة .

وقال "عبد الخالق"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه يجب تنفيذ فكرة الاستغناء على المستوى الفردي والمجتمع ككل، فعلى سبيل المثال، نجد أن فاتورة الواردات المصرية وفقاً لآخر الاحصائيات عام 2023 كانت في حدود 70 مليار دولار بالمقارنة بصادرتنا نصف القيمة، فهنا الميزان مخُتل، معقباً ك"وذلك يقول أن علاقتنا بالخارج بنسبة الثلاثين مفعول به والثلث فاعل".

وأكمل وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق :" لو الأمر بأيدي وأنا اللي هاخد القرار، فأنا عندي حقوق طبقاً لعضويتي في منظمة التجارة العالمية تكفل لي تخفيض قيمة الواردات من الخارج بموجب صحيح كتاب اتفاقية الجاد المادة 18 ب والتي تنص على أنه أذا ألمت باقتصاد الدولة العضو ظروف تخلق ضغوطات شكل خطورة على الوضع العام فما حق الدول أن تقوم باتخاذ التدابير خارج سياق منطق منظمة التجارة العالمية، وفي هذه الحالة يمكن أن نلجأ إلي عرض طلب ألية السوق".

واستكمل: "وبالتالي يمكن أن نفرض حظر على الواردات من بنود معينة تمام، وممكن أن نفرض حصص للواردات من بنود معينة، وأيضاً يمكن فرض تجميد للاستيراد من بنود معينة لفترة محددة".