أمطار وصقيع وضباب.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة ‎الطقس لهذا اليوم - أن تواصل درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق ‎المملكة.

وقال المركز في تقريره : في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق ‎الحدود الشمالية، ‎الجوف و ‎تبوك.

كما يتوقع تكوّن الصقيع والضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل و الأجزاء الشمالية من منطقة ‎المدينة المنورة.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على ‎البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.