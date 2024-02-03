الإعدام لقاتلة ابنتها بالأقصر

أصدرت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، حكمها بإحالة أوراق المتهمة في القضية رقم 1424لسنة 2023 بقتل ابنتها إلي فضيلة المفتى .

وتعود أحداث الواقعة الى شهر مايو الماضي حينما أقدمت المتعمة تدعى "ج.ح.ح" على قتل إبنتها “ ص.ع.أ ” البالغة من العمر 16 عاما بمركز القرنة غرب مدينة الأقصر لشكها في سلوكها .

وتبين من التحريات بأن المتهمة قامت بوضع مخدر لابنتها بالعصير وعندما فقدت وعيها قامت بكتم أنفاسها بقطعة قماش مبللة حتى فارقت الحياة .

تحرر محضرا بذلك وتولت النيابة التحقيقات وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى القرنة وتم القبض على المتهمة والدت المجنى عليها