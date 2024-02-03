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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

«تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي» ضمن سلسلة محاضرات بثقافة الأقصر

صدى البلد

نظم قصر ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "اختلاف الثقافات وأثره على العلاقات" ألقاها محمد إبراهيم، موضحا أن الاختلاف الثقافي سنة الله في خلقه، والثقافة عنصر هام من عناصر التعارف الإنسانى، واختلاف الثقافة يعني التعاون بين البشر.

بينما نظم قصر ثقافة حسن فتحي معرضا لأعمال الرسم نفذها محمد إبراهيم.

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وعقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي" ألقاها وليد الضوي، موضحا كيف بدأ الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقرار التقسيم لفلسطين، والجهود التي بذلت لحل هذا الصراع، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على الصحة" ألقاها الدكتور محمود السيد، موضحا أسباب التغيرات المناخية، ومظاهر التغيرات المناخية في البيئة، وأثر التغيرات المناخية على صحة الإنسان، بجانب ذلك، نظم القصر ورشة إعادة تدوير نفذتها أسماء أحمد.

وقدم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مسرح الطفل" حاضرها المخرج المسرحي محمود النجار متحدثا عن مسرح الطفل، وأهم مفرداته وأشكاله، وعقد القصر محاضرة بعنوان "النظافة من الإيمان" ألقاها شعبان شلبي، موضحا أنه أول مداخل الصلاة والوضوء، وخذوا زينتكم عند كل مسجد، ومظاهر صلاة العيد والجمعة.

بجانب ذلك، عقد القصر محاضرة بعنوان "الموهوبين من ذوي الإعاقة والبرامج المقدمة لهم" ألقتها حياة عبد الرحيم، موضحة أن الإعاقة لا تعني عدم وجود موهبة، وما يعرف باكتشاف المعاقين من الموهوبين، ونماذج ناجحة من أشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

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