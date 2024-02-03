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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

17 فبراير.. آخر موعد لتعديل التسجيل للمقررات الإضافية بدار علوم القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، عن موعد فتح باب إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024.

وقال الدكتور أحمد بلبولة، إنه تم فتح باب التسجيل من  25 يناير حتى الخميس 8 فبراير، وبدءًا من 10 فبراير حتى 17 فبراير للحذف والإضافة (التعديل)، وسيغلق الباب تمامًا بعد هذا التاريخ.

وعلى الراغبين في إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024 اتباع الخطوات الآتية:

خطوات إضافة المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024 

اولًا: الدخول على هذا الرابط: http://mhealthc.cu.edu.eg/DarEllomPostCourses/ 

ثانيًا: كتابة رقم جلوسك (ممكن تحصل عليه من خلال) https://drive.google.com/.../1fxlGAr0F82wyJsbs56tMvvSms...

 ثالثًا:  كتابة الرقم القومي (مصريون) (جواز السفر / وافدون) وتأكيده، وكذلك الرقم السري وتأكيده.

 رابعًا: إغلاق المتصفح كاملًا. 

خامسًا: الدخول على الرابط الأول مرة أخرى بالرقم القومي الذي أدخلته سابقًا. وهو هذا الرابط. http://mhealthc.cu.edu.eg/DarEllomPostCourses/ 

ستظهر لك المقررات الإجبارية والمقررات الاختيارية؛ وليس للطالب خيار في المقررات الإجبارية، وإنما التحكم سيكون في المقررات الاختيارية فقط وطباعة الإضافة التي أضافها.

 

 

المواد الاختيارية للفصل الدراسي الثاني 2024 الدكتور أحمد بلبولة كلية دار العلوم جامعة القاهرة علوم جامعة القاهرة دار العلوم جامعة القاهرة

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