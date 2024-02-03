دولة عربية تخصص 5 ملايين دولار لإعمار غزة

خصصت الإمارات مبلغ 5 ملايين دولار لدعم جهود سيجريد كاج كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة.

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي حرص بلاده على دعم العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في قطاع غزة ومساندة سيجريد كاج في جهودها لتخفيف وطأة معاناة أهالي غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة لاحتياجاتهم.

وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد التقى أمس ب كاج، والتي تقوم بزيارة للدولة، حيث جرى بحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة جراء الحرب، وسبل التعامل مع تداعياتها بوتيرة متسارعة ومنسقة بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين وتلبية احتياجاتهم.

كما شدد في هذا الصدد على ضرورة وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أية عوائق، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.