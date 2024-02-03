الداخلية تداهم مخازن محتكري السلع وتصبط 627 طن سكر و126 أرز

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت الحملات عن ضبط (1331) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة (627 طن سكر – 126 طن أرز – 113 طن مكرونة – 88 طن زيت طعام – 65 طن دقيق أبيض – 130 طن مسلى – 107 طن "مواد غذائية متنوعة" - 1600 عبوة زيت طعام – 26 ألف عبوة منظفات صناعية ومنتجات ورقية - 6 طن أسمدة زراعية مدعمة – 9 طن دقيق بلدى – 86 طن أعلاف "حيوانية وداجنة وأسمدة زراعية" – 47 ألف عبوة سجائر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.