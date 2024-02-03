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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تداهم مخازن محتكري السلع وتصبط 627 طن سكر و126 أرز

الشرطة
الشرطة

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت الحملات عن ضبط (1331) قضية حجب سلع تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها قرابة (627 طن سكر – 126 طن أرز – 113 طن مكرونة – 88 طن زيت طعام – 65 طن دقيق أبيض – 130 طن مسلى – 107 طن "مواد غذائية متنوعة" - 1600 عبوة زيت طعام – 26 ألف عبوة منظفات صناعية ومنتجات ورقية - 6 طن أسمدة زراعية مدعمة – 9 طن دقيق بلدى – 86 طن أعلاف "حيوانية وداجنة وأسمدة زراعية" – 47 ألف عبوة سجائر). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها.

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