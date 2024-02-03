جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. "فلسطين في القلب" و"الأخوة الإنسانية" قيم حاضرة بقوة

انطلقت اليوم السبت، فعاليات اليوم العاشر لمشاركة جناح الأزهر الشريف الثامنة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال(٥٥)، وسط إقبال كبير وحرص من رواد المعرض بمختلف فئاتهم وأعمارهم، وذلك للاطلاع على أحدث إصدارات الأزهر الشريف بمختلف هيئاته وقطاعاته، وزيارة ركن الفتوى، والطفل، وقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات المتنوعة والندوات التثقيفية التي ينظمها جناح الأزهر بشكل يومي، والتي جذبت جمهور معرض الكتاب ولاقت استحسان الجميع.

ويعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55،، ندوة تثقيفية بعنوان، " فرضية العلم وحتمية البناء"، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي، والأستاذ الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس، ويدير الندوة الإعلامي محمود عبد الرحمن، مذيع بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف.

ويستكمل جناح الأزهر الشريف سلسة "محطات في مسيرة عالم أزهري"، بندوة تثقيفية عن حياة فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويديرها الدكتور علي شمس، الباحث بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

وتتضمن فعاليات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنشطة وعروض فنية وثقافية يقدمها طلاب وبراعم الأزهر الشريف، تحت شعار فلسطين في القلب، بالإضافة إلى ورش تفاعلية للنحت والرسم وترميم المخطوطات الأثرية، إلى جانب فعاليات أركان الفتوى، والخط العربي، ومجلة نور، وبانوارما ذاكرة الأزهر، وقطاع المعاهد الأزهرية، وجامعة الأزهر، وبيت الزكاة والصدقات المصري.

واحتفى جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية للعام ٢٠٢٤م، حيث أضاءت شاشات العرض الكبرى بصور البروفيسور السير مجدي يعقوب، جراح القلب المصري الشهير، والسيدة نيللي ليون كوريا - المعروفة باسم "الأم نيللي"، رئيس مؤسسة «المرأة الصامدة»، بالإضافة لشعاري الجمعيتين الإسلاميتين في إندونيسيا «جمعية نهضة العلماء»، و«الجمعية المحمدية»، كما نظم جناح الأزهر عروض وفقرات وأنشطة خاصة بذوي الهمم، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على دعم قدرات ومهارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر.