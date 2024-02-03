مستشفيات جامعة عين شمس تستثمر في تطوير مهارات موظفيها ..صور

قامت مستشفيات جامعة عين شمس بدور رائد في تعزيز القدرات الفنية والقيادية لموظفيها من خلال برامج تدريبية متميزة في كلية الطب لجميع الفئات المستهدفة، مع التركيز البارز على العناصر البشرية لتحقيق التنمية الشاملة.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ود. محمد جاويش مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

واشتملت الدورات التدريبية على برنامج متخصص لتحسين مهارات التحول الرقمي واستخدام برنامج Microsoft Excel لتعزيز إدارة البيانات وإنشاء التقارير و يُعد هذا البرنامج فرصة متميزة للمشاركين الطموحين الذين يسعون لتطوير قدراتهم الرقمية وتحقيق التميز في مساراتهم المهنية المستقبلية.

وكذلك إبراز مبادرة مبتكرة تركز على المهارات الأساسية والمتقدمة في Excel Spreadsheet.

كخطوة فعّالة نحو تعزيز الكفاءات الرقمية واستثمار البيانات بشكل فعّال في مستقبل المشاركين.

وكان البرنامج بقيادة الدكتور. طارق عبد الفتاح و فتح المجال للمشاركين للتفاعل وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي لتحقيق أكبر استفادة.

ويعد هذا الحدث فرصة مثالية لبناء مهارات قوية وتحقيق النجاح في عالم العمل المستقبلي مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات.