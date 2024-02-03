عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشفيات جامعة عين شمس تستثمر في تطوير مهارات موظفيها ..صور

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قامت مستشفيات جامعة عين شمس بدور رائد في تعزيز القدرات الفنية والقيادية لموظفيها من خلال برامج تدريبية متميزة في كلية الطب  لجميع الفئات المستهدفة، مع التركيز البارز على العناصر البشرية لتحقيق التنمية الشاملة.

txt

انطلاق المعسكر التدريبي لمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

txt

ختام الدورات التدريبية لإداريي آداب عين شمس

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس وأ.د طارق يوسف  المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ود. محمد جاويش مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

واشتملت الدورات التدريبية على برنامج متخصص لتحسين مهارات التحول الرقمي واستخدام برنامج  Microsoft Excel لتعزيز إدارة البيانات وإنشاء التقارير و يُعد هذا البرنامج فرصة متميزة للمشاركين الطموحين الذين يسعون لتطوير قدراتهم الرقمية وتحقيق التميز في مساراتهم المهنية المستقبلية.

وكذلك إبراز مبادرة مبتكرة تركز على المهارات الأساسية والمتقدمة في Excel Spreadsheet.
كخطوة فعّالة نحو تعزيز الكفاءات الرقمية واستثمار البيانات بشكل فعّال في مستقبل المشاركين.

وكان البرنامج بقيادة الدكتور. طارق عبد الفتاح و فتح المجال للمشاركين للتفاعل وتبادل الخبرات في مجال التحول الرقمي لتحقيق أكبر استفادة.

ويعد هذا الحدث فرصة مثالية لبناء مهارات قوية وتحقيق النجاح في عالم العمل المستقبلي مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات.

مستشفيات جامعة عين شمس تستثمر في تطوير مهارات موظفيها لتحقيق التفوق في العصر الرقمي2
مستشفيات جامعة عين شمس تستثمر في تطوير مهارات موظفيها لتحقيق التفوق في العصر الرقمي2
مستشفيات جامعة عين شمس تستثمر في تطوير مهارات موظفيها لتحقيق التفوق في العصر الرقمي1
مستشفيات جامعة عين شمس تستثمر في تطوير مهارات موظفيها لتحقيق التفوق في العصر الرقمي1
مستشفيات جامعة عين شمس تستثمر في تطوير مهارات موظفيها لتحقيق التفوق في العصر الرقمي
مستشفيات جامعة عين شمس تستثمر في تطوير مهارات موظفيها لتحقيق التفوق في العصر الرقمي
مستشفيات جامعة عين شمس جامعة عين شمس مستشفيات تعزيز القدرات الفنية برامج تدريبية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

موضوعات متعلقة

موعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول بتجارة عين شمس

الأمراض المتوطنة إنجازات الماضي وتحديات المستقبل ندوة بطب عين شمس

هل مُدت فترة اجازة نصف العام لطلاب الجامعات؟

بنات عين شمس: نسبة نجاح الترم الأول تجاوزت 90%

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير

استدعاء القائم بأعمال السفير.. إجراء عاجل للخارجية العراقية ضد أمريكا

بسبب عدم انقضاء العدة.. السجن 7 سنوات لـ عمران خان وزوجته.. تفاصيل

إيقاف القيد 3 فترات.. فيفا يوجه تحذيرا عاجلاً لـ بيراميدز.. اعرف السبب

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

محظور شرعا وقانونا.. حكم السير المخالف في الطرق العامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ