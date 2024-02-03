بسبب انتقاد رئيسها.. كوريا الجنوبية تستدعي السفير الروسي

استدعت كوريا الجنوبية، اليوم السبت، السفير الروسي بسبب انتقاد موسكو تصريحات للرئيس يون سوك سول.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، السفير الروسي في سول لتقديم شكوى بشأن انتقاد موسكو لتصريحات أدلى بها رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول مؤخرا بشأن سعي كوريا الشمالية لامتلاك ترسانة نووية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أعلن في وقت سابق أنه إذا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية مواجهة بلده عسكريا فسيتم تفعيل الردع النووي الكوري الشمالي.