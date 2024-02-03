عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صباح غد.. انقطاع المياه عن بعض مناطق المنيا لمدة 5 ساعات

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع المياه عن مركز ومدينة دير مواس، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح غد، الأحد 4-2-2024، وحتى الساعة 1 ظهرا نفس اليوم، لمدة 5 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال التوسعات بمحطة مياه ديرمواس الجديدة.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتها من المياه خلال فترة الأعمال.

وأوضحت أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

سيارات مياه صالحة للشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا شركة مياه الشرب والصرف الصحى مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

صدمة قوية.. إصابة نجم دفاع الزمالك في مران الفريق اليوم ونقله للمستشفى

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب تختتم تداولات الأسبوع على زيادة بـ 1.1% في البورصة

بريطانيا تعرض مقترح لخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل.. وحزب الله يرد

إعلان الحداد على شهداء القوات المسلحة والمدنيين العراقيين نتيجة القصف الأمريكي

إسقاط مسيرات.. أمريكا تكشف عن ضرباتها ضد الحوثيين بخليج عدن.. تفاصيل

هيونداي فيرنا "كاملة أوتوماتيك" 2009 .. للبيع بهذا السعر 

الحرب على غزة.. جنود الاحتلال تفجر المساجد من أجل متعة الانتقام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها اللافت في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لابنة غادة عادل

نشرة المرأة والصحة|ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

بتغسل مواعين.. تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة إليسا.. صور

رجوة زوجة ولي عهد الأردني تخطف الأنظار في قطر| شاهد

فيديو

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

مصطفى كامل: لابد من محاسبة كل مسيء لنقابة المهن الموسيقية

كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

السعودية تدلعنا.. نانسي عجرم تغير كلمات أغنيتها بحفل موسم الرياض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ