صباح غد.. انقطاع المياه عن بعض مناطق المنيا لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، انقطاع المياه عن مركز ومدينة دير مواس، وذلك اعتبارا من الساعة 9 صباح غد، الأحد 4-2-2024، وحتى الساعة 1 ظهرا نفس اليوم، لمدة 5 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لأعمال التوسعات بمحطة مياه ديرمواس الجديدة.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتها من المياه خلال فترة الأعمال.

وأوضحت أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.