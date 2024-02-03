إسقاط مسيرات.. أمريكا تكشف عن ضرباتها ضد الحوثيين بخليج عدن.. تفاصيل

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن المدمرة كارني أسقطت مسيرة فوق خليج عدن في 2 فبراير، لافتة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت القيادة المركزية إنه في نفس اليوم نفذت القوات الأمريكية ضربات ضد 4 طائرات مسيرة للحوثيين كانت معدة للإطلاق في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن.

وأضافت أن هذه الطائرات كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، لذلك تم ضرب المسيرات وتدميرها دفاعًا عن النفس.

ولفتت إلى أن القوات الأمريكية أسقطت 7 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر في 2 فبراير، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.