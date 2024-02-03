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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات نارية من كلوب عن مانشستر سيتي قبل مواجهة أرسنال

كلوب
كلوب

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، على إنه هناك ضغوطًا على فريقه للفوز بكل مباراة متبقية في الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أنه حتى إذا كان فارق النقاط الذي يفصله عن مانشستر سيتي هو 8 نقاط، فإنه ليس كافيًا.

ولن يلعب مانشستر سيتي قبل يوم الإثنين، ما يعني أن ليفربول بإمكانه أن يوسع الفارق إلى 8 نقاط حال فوزه على آرسنال صاحب المركز الثالث.

وقال كلوب: "هل يجب عليّ أن أذهب للاعبين في غرفة خلع الملابس، لأقول لهم إذا فزنا على آرسنال سنبتعد بصدارة جدول الترتيب بفارق 8 نقاط؟ الكل يعلم هذا".

وأضاف: "إذا خسرنا سنظل على قمة الترتيب بفارق نقطتين إذا فاز مانشستر سيتي بمباراته المؤجلة، لكن حينها سيكون مانشستر سيتي أكثر المستفيدين من مباراة لا يشارك بها".

وتابع: "هذا كلام خارجي ومقبول.. داخلًيا، نركز فقط على الأشياء التي يجب علينا فعلها".

وأكد: "أعتقد أن ما تعلمناه على مدار سنوات، هو أنه إذا أردت أن تنافس مانشستر سيتي، يجب عليك أن تفوز بكل مبارياته لأنهم يفعلون ذلك. هذا كل ما في الأمر".

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