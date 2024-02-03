قرار صادم.. مبابي يوجه ضربة موجعة لأندية الدوري الإنجليزي

قرر الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، حسم موقفه من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويستطيع الانتقال لأي ناد في صفقة انتقال حر.

ووفقا لشبكة "جول" العالمية، استبعد كيليان مبابي فكرة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن القرار النهائي لمبابي بشأن مستقبله سيكون محصورا بين البقاء في سان جيرمان أو الانتقال إلى ريال مدريد.

وأوضحت أن مبابي سيكشف عن قراره النهائي قبل خوض مباراة دور ال16 من دوري أبطال أوروبا رفقة سان جيرمان.

وذكرت أن سان جيرمان ينوي التعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو نجم ميلان، لتعويض مبابي إذا قرر الانتقال إلى ريال مدريد.

