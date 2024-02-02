اتحاد جدة يكشف موقف كريم بنزيما مع الفريق

أعلن اتحاد جدة، موقف نجمه الفرنسي كريم بنزيما من مباراة الفيصلي في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الأحد.

لم يشارك المهاجم الفرنسي في معسكر الاتحاد بدبي بقرار من المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، بسبب تأخر اللاعب في العودة من إجازته.

أثار بنزيما الجدل من جديد بعدما غاب عن تدريبات الاتحاد أمس الخميس، وهي أول حصة تدريبية لاتحاد جدة بعد العودة من دبي.

وذكر الاتحاد، في بيان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن بنزيما يواصل برنامجه التدريبي الخاص، على أن يعود للتدريبات يوم الإثنين المقبل، ما يعني غيابه عن موقعة الفيصلي، المقرر لها بعد غد الأحد.

وزعمت تقارير صحفية، رحيل بنزيما عن الاتحاد في يناير الماضي؛ بسبب أزمة غيابه عن معسكر دبي، إلا أن المهاجم استمر مع فريقه في النهاية.

وغاب عن تدريبات الاتحاد اليوم للإصابة كل من إيجور كورنادو، وجواو فيليبي "جوتا"، وزكريا هوساوي، ولويز فيليبي، وعوض الناشري، وسويلم المنهالي، وسعد الموسى، وحامد الغامدي.