عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن بديل فينوريا وانباء عن ترشيح كيروش تحديدا بعد النتائج السلبية للمنتخب في كأس الامم الافريقية حيث ارتبط اسم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بتدريب منتخب مصر بعد اقتراب رحيل المدرب الحالي للمنتخب روي فيتوريا وبالفعل يعمل  الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقالة البرتغالي روي فيتوريا وفسخ عقده بالتراضي بعد الوداع المبكر لـ كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

https://www.youtube.com/watch?v=NiI9IBEB9R8


وكان منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد التعادل مع الكونغو الدميقراطية واللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي حسمت النتيجة لصالح المنتخب الكونغولي 8/7 وقدم منتخب مصر أسوأ نسخة ليه في أمم أفريقيا الحالية، و لم يتمكن من تحقيق أي فوز بالبطولة وتأهل إلى ثمن النهائي بـ 3 نقاط فقط جمعها من 3 تعادلات قبل أن يخسر من الكونغو بركلات الترجيح.


أما عن فترة  تولى كارلوس كيروش قيادة منتخب مصر فكانت من يوم 8 سبتمبر في 2021، خلفًا لحسام البدري، و قاد المنتخب في 21 مباراة ما بين مباريات ودية وبطولة كأس العرب وتصفيات المونديال وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 وحقق كيروش الانتصار مع الفراعنة في 14 مباراة ما بين ودية ورسمية، بينما تعرض للخسارة خلال 5 مباريات بينها 3 نهائيات، وخسر الفراعنة مع كيروش أهم بطولتين هما كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وعدم التأهل لـ كأس العالم 2022.
ورحل كارلوس كيروش عن قيادة منتخب مصر بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 الي أقيمت في قطر، بعد الخسارة من منتخب السنغال في التصفيات الفاصلة بركلات الترجيح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

ننتظر رد هذا اللاعب| الزمالك يتجاهل رمضان صبحي في ملف الصفقات الجديدة

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

مفاجأة .. مرتضى منصور ولمياء في النيابة لهذا السبب | خاص

«أتمنى أكون عريس».. أحمد سعد يرد على أنباء زواجه من فنانة شهيرة

ترشيحاتنا

منتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبية يتوج بكأس إفريقيا ويتأهل بارالمبياد باريس 2024

واقعة نادرة.. العثور على شظايا كويكب سقط على مدينة برلين الألمانية

الحبس 7 سنوات عقوبة غش الأدوية إذا كانت المواد المستخدمة ضارة بالصحة

ميزات في تحديث تليجرام Telegram الجديد.. تعرف عليها

بعد تحديد موعد الحكم.. تسجيل صوتي يكشف مفاجآت في قضية شيرين عبدالوهاب

بدأت بإعدام الكتاكيت.. شعبة الدواجن تعلن مفاجأة صادمة عن الأسعار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حشد جمهوري.. أحمد العوضي يلتقط الصور مع محبيه بشارع المعز|صور

قصة شعر مختلفة .. رضوى الشربيني تلفت الأنظار بـ لوك جديد

تشبه العروس… ياسمين الخطيب تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

طريقة عمل كيكة الموز المقلوب بمذاق لا يقاوم

فيديو

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

استئصال جزء من القولون | سهير جودة تكشف تفاصيل حالتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ