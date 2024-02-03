خليفة فيتوريا .. هل يتولى كيروش تدريب منتخب مصر؟

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن بديل فينوريا وانباء عن ترشيح كيروش تحديدا بعد النتائج السلبية للمنتخب في كأس الامم الافريقية حيث ارتبط اسم المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بتدريب منتخب مصر بعد اقتراب رحيل المدرب الحالي للمنتخب روي فيتوريا وبالفعل يعمل الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقالة البرتغالي روي فيتوريا وفسخ عقده بالتراضي بعد الوداع المبكر لـ كأس أمم أفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

https://www.youtube.com/watch?v=NiI9IBEB9R8



وكان منتخب مصر ودع بطولة أمم أفريقيا من دور الـ 16 بعد التعادل مع الكونغو الدميقراطية واللجوء إلى ركلات الترجيح، والتي حسمت النتيجة لصالح المنتخب الكونغولي 8/7 وقدم منتخب مصر أسوأ نسخة ليه في أمم أفريقيا الحالية، و لم يتمكن من تحقيق أي فوز بالبطولة وتأهل إلى ثمن النهائي بـ 3 نقاط فقط جمعها من 3 تعادلات قبل أن يخسر من الكونغو بركلات الترجيح.



أما عن فترة تولى كارلوس كيروش قيادة منتخب مصر فكانت من يوم 8 سبتمبر في 2021، خلفًا لحسام البدري، و قاد المنتخب في 21 مباراة ما بين مباريات ودية وبطولة كأس العرب وتصفيات المونديال وبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 وحقق كيروش الانتصار مع الفراعنة في 14 مباراة ما بين ودية ورسمية، بينما تعرض للخسارة خلال 5 مباريات بينها 3 نهائيات، وخسر الفراعنة مع كيروش أهم بطولتين هما كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وعدم التأهل لـ كأس العالم 2022.

ورحل كارلوس كيروش عن قيادة منتخب مصر بعد فشل التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 الي أقيمت في قطر، بعد الخسارة من منتخب السنغال في التصفيات الفاصلة بركلات الترجيح.