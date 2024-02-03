استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن اطلاق اول قمر صناعي مصري حيث أعلن الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية بنجاح إطلاق القمر التجريبي Nexsat-1 اليوم قبالة سواحل مدينة يانغجيانغ بمقاطعة قوانغدونغ بجمهورية الصين الشعبية وتم استقبال الإشارات الأولية من القمر التجريبي من أول مرة بنجاح بمقر وكالة الفضاء المصرية.



والحقيقه ان هذه العملية كانت ضمن البرنامج الفضائي الوطني المصري لتطوير تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية والذي يعد أول قمر صناعي تجريبي للإستشعار عن بعد و تم تطويره بالتعاون مع شركة (BST) الألمانية، ويعتبر أحد المراحل لتطوير الأنظمة الفضائية للأقمار الصناعية داخل وكالة الفضاء المصرية.

https://www.youtube.com/watch?v=Obi_vRzO93s



اما عن مهام الجانب المصري فتتركز في تطوير برمجيات وأنظمة التشغيل الحرجة وكذلك عمليات الاختبارات الوظيفية لأنظمة القمر الصناعي وعمل كل إجراءات التكامل والتجميع والاختبارات من قبل فريق مكون من أكثر من ستين مهندس خبير في العديد من التخصصات المرتبطة بتكنولوجيات الأقمار الصناعية.

وقال صدقي إن هذا القمر يعتبر خطوة مهمة تجاه توطين تكنولوجيا الاقمار الصناعية من طراز الميكرو سات، حيث يتلخص دور وكالة الفضاء المصرية في

تصميم المهمة الفضائية للقمر ووضع الواصفات الفنية للأنظمة الفرعية.

كذلك المشاركة مع الجانب الألماني في تصميم القمر.

ايضا عمل نسخة مصرية كاملة من برمجيات القمر.

وتجميع وتكامل واختبار القمر

و التنسيق الكامل لعملية الاطلاق

كذلك تصميم وتنفيذ محطة التحكم بالكامل في مصر.