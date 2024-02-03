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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهلال الأحمر الفلسطيني: أكثر من 40 شهيدا بـ«خان يونس» خلال 12 يوما

صدى البلد

كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن أكثر من 40 شخصا فقدوا حياتهم في خان يونس خلال الـ 12 يوماً الماضية بسبب الإجراءات الإسرائيلية. 

وأوضحت أن من بين الضحايا، 3 من عمال الإغاثة، بحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأعربت الجمعية عن بالغ قلقها إزاء تصاعد هجمات الاحتلال الإسرائيلي على منشآتها في خان يونس، مما أدى إلى خسارة مأساوية لـ 43 شخصًا، من بينهم 3 من أعضاء فريق الهلال الأحمر الفلسطيني. 

ونوهت بأن 153 شخصا آخرين أصيبوا بجروح خلال الحصار والاستهداف المتواصل الذي استمر 12 يوما.

واتهمت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل مباشر على مقر الجمعية ومستشفى الأمل، حيث لجأ أكثر من 7000 نازح إلى هناك. 

وحددت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة، عمال الإغاثة الثلاثة، وهم نعيم حسن الجبالي، وخالد كلاب، وهدية حمد.

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