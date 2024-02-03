5 كيانات عالمية لتوطين الصناعات الطبية بمصر باستثمارات 500 مليون جنيه

وقعت الهيئة العامة للشراء الموحد وشركة الهدي للتجارة والتوريدات إتفاقيات مع 5 كيانات عالمية لتوطين صناعة عدد من المستلزمات الطبية في مصر باستثمارات 500 مليون جنيه.

أكد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، ان الحكومة المصرية والقيادة السياسية تحرص علي توطين صناعة الادوية والمستلزمات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة.

وقال خلال توقيع شركة الهدي للتجارة والتوريدات اتفاقية مع 5 شركات عالمية للاستثمار بمجال انتاج المستلزمات الطبية في مصر، ان ما يحدث اليوم من جذب الشركات العالمية هو رسالة لكل العالم إن الكيانات الدولية العاملة بالمجال الطبي كلها ثقة في الاقتصاد المصري وحريصة على توطين صناعاتها في مصر باعتبار مصر مركز للمنطقة كلها.

وأضاف زيدان أن هذه الشراكات مع الكيانات العالمية تعني التزامها بتوفير منتج محلي بنفس الجودة وبنفس المواصفة حيث أنها جزء من إستراتيجية الشركات الام علي التوسع في السوق المصرية.

وأكد على توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتي تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد.

وأشار إلي أن خطة الهيئة لتعميق التصنيع المحلي وتفضيل المنتج المصري في التعاقدات الحكومية ساهم في أن هناك نحو 45 % من عقود ممارسات هيئة الشراء الموحد تفوز بها شركات مصرية حاليا سواء يتم انتاجها محليا او عبر شراكة محلية مع كيانات عالمية.

وتابع حديثه قائلًا: نطمح الي الاعتماد على المصانع المحلية بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة في كل ممارسات الهيئة.

واضاف ان شركة الهدى نموذج حي علي قدرة الشركات المحلية التي تطورت امكانياتها حتى اصبحت شركة مصرية نفتخر بها وحصلت على ثقة الشركات العالمية.

ووجه الشكر لعدة جهات حكومية منها هيئة الدواء المصرية، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الرقابة الإدارية التي قامت بدعم كبير للصناعة والقطاع الصحي ،وكذلك قدم الشكر لكل الشركات الانجليزية والفرنسية والكورية والصربية والصينية التي دخلت في شراكة استراتيجية مع شركة الهدي، موضحا اننا لدينا تصور من ٢٠١٦ أنه يكون المنتج المصري معتمد عالميا ويكون مؤهل للتصدير واختراق الأسواق العالمية.

وقال الدكتور السعيد حسن رئيس شركة الهدي للتجارة والتوريدات إن حلم توطين صناعة المستلزمات الطبية في مصر أصبح حقيقة، وذلك عبر اعلان نجاح مرحلة جديدة من خطة التوطين التي ترعاها الهيئة العامة للشراء الموحد في مجالات المعامل والفحوصات التشخيصية ومنتجات مكافحة العدوى.

وأشار الي أن الاتفاقيات الاستراتيجية الجديدة مع الكيانات العالمية تشمل شراكة مع شركة GHP الانجليزية لتصنيع كواشف التعقيم البيولوجيه والتي بدأنا باكورة انتاجها خلال اكتوبر 2023 باستخدام نفس تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالشركه الام و تحت نفس العلامة التجاريه ParaSure في سابقه هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية و الافريقيه للتصنيع المحلى لهذا النوع من الكواشف.

وتابع حسن انه سيتم أيضًا معها تشغيل خطوط انتاج كواشف التعقيم الكيميائية في خطوه لتحويل مصر الي مركز اقليمي لانتاج و توزيع كواشف التعقيم بمختلف انواعها الي جانب كافة مستلزمات مكافحة العدوى من مطهرات واجهزة تعقيم.

وأشار الي أنه بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد سيتم تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل وتوفير الفائض للتصدير من هذه الكواشف.

وأشار رئيس شركة الهدى الي شراكة استراتيجية مع شركه ASSURE TECH الصينيه، معلنًا عن تشغيل أول خط AUTOMATED بالمنطقه العربيه لانتاج كافه الاختبارات التشخيصيه السريعه للأمراض المعدية والكشف عن المخدرات تحت شعار " صنع في مصر "

وأكد الدكتور السعيد حسن ان شركة الهدي اتفقت مع شركه I-SENS الكوريه علي توطين صناعه اجهزة قياس السكر بالاضافه الى شرائط اختبار نسبه السكر بالدم كأول منتج يتم انتاجه محليا.

وفيما يخص تكنولوجيا صناعه محاليل صورة الدم و اجهزتها، قال حسن اننا نحتاج الي قرابة 50 مليون اختبار سنويا لكل من القطاع الحكومي والخاص, ما دفعنا الي الدخول في شراكة مع شركه NEOMEDICA لتوطين صناعه اجهزة و محاليل تحليل صور الدم.

واشار حسن ايضا الي توطين صناعة أنظمة تطهير الهواء و الاسطح الاوتوماتيكيه عبر شراكة قوية مع مجموعه اوكسي فارم الفرنسية في سابقه هي الأولى من نوعها لمشاركه تكنولوجيا انتاج هذه الانظمه خارج حدود الجمهورية الفرنسية، لتوطين صناعة المطهرات عاليه التكنولوجيا الى جانب انتاجنا للمطهرات الكيميائية المعتاده.

وفيما يخص المسؤولية المجتمعية والدور التوعوي للشركات العالمية، ستقوم شركه GHP الإنجليزية بالاشتراك شركة الهدي بإطلاق أنشطة أكاديمية "GHP في مصر " تحت اشراف العديد من الأسماء المرموقة عالميا في مجال التدريب بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد للمساهمة في الارتقاء بالمستوي الفني والعلمي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية في مجال مكافحه العدوى، تماشيا مع التوجيهات والإرشادات الأحدث للهيئات العلمية العالمية.

وأشاد بدور هيئة الشراء الموحد في دعم خطة توطين الصناعات الطبية في مصر خاصة أن استراتيجية و رؤية الهيئة لتفضيل المنتجات المصرية الوطنية في العقود الحكومية، ساهمت بشكل كبير في تحفيز العديد من الشركات للتوسع في التصنيع المحلي لتلبية متطلبات خدمات القطاع الطبي بخبرات عالمية وتكنولوجيا متطورة.

واشار الي ان شركة الهدي ستعمل بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد علي تلبية الاحتياجات المحلية من هذه المنتجات ثم البدء في التصدير الي العديد من الاسواق الأفريقية والعربية وتعزيز موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأشار العميد مهندس أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد إلي دور الهيئة واستراتيجيتها لتوطين الصناعات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الصحية لجميع المواطنين

وأوضح أن التعاون مع شركة الهدي للتجارة والتوريدات لتنفيذ اتفاقيات مع 5 شركات عالمية يساهم في خطة توطين الصناعات الطبية وتعميقها وبالتالي سينخفض الاستيراد، وسنتجه للتصدير بعد تلبية الاحتياجات المحلية ، وهو ما يحقق عوائد من العملات الصعبة

وقال مخلوف إن النجاح الذي تم اليوم جاء نتيجة جهود هيئة الشراء الموحد مع شركاء النجاح في مصر والكيانات المحلية والأجنبية على مدار السنوات الماضية والذي أسفر عن جذب الشركات العالمية للسوق المصري لتصنيع المستلزمات الطبية