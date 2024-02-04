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كاتب صحفي: مشاركة أسرار العلاقات العاطفية على السوشيال ميديا خراب بيوت

الكاتب الصحفى حسام
الكاتب الصحفى حسام راضي

ناقش برنامج "هي وبس"، الذى تقدمه الإعلامية رضوى الشربينى، عبر قناة "CBCسفرة"، موضوعًا اجتماعيًا، حول التساؤل: "مع أم ضد مشاركة الأصدقاء تفاصيل علاقاتهم العاطفية فيما بينهم؟".

وقال الكاتب الصحفى حسام راضي خلال لقائه بالبرنامج: "لو في مشكلة مش عارف أحلها هلجأ لأقرب صديق لي"، منتقدًا اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي لحل المشكلات، مضيفا "السوشيال ميديا خراب بيوت".

وأوضح حسام راضى، مسارين لحل المشكلات العاطفية بين الزوجين أو الطرفين الذين تجمعهما علاقة ارتباط، أولها اللجوء إلى الأخصائي النفسي.

وأضاف راضي ويجب أن يتمتع الأخصائي النفسي بمهارات وخبرة في التعامل مع المشاكل الزوجية، ويمكنه مساعدة الزوجين على فهم مشاعرهما واحتياجاتهما، وتحسين مهارات التواصل، وتطوير حلول مناسبة لمشاكلهما.

وذكر حسام راضي أن المسار الثاني هو اللجوء إلى صديق ثقة، والذي يجب أن يتمتع بقدرة على الاستماع دون إصدار أحكام أو تشويه أحد الطرفين، ويمكنه تقديم الدعم والتشجيع للزوجين.

حسام راضي العلاقات العاطفية السوشيال ميديا هي وبس رضوي الشربيني

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