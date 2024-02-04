فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية بكارولاينا الجنوبية

حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، فوزاً سهلاً وبلا مفاجآت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية، وفق توقعات بثتها قنوات تليفزيونية أمريكية، في اختبار انتخابي هو الأول له في سعيه إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية.

ويُعوّل بايدن على قاعدة كبيرة من الناخبين السود في هذه الولاية المحافظة بجنوب الولايات المتحدة.

وحقّق فوزا بغالبية كبيرة جداً في هذه الانتخابات التمهيدية أمام مرشّحَين آخرين، استنادا إلى التوقعات.

وكانت حملة بايدن للرئاسة في العام 2020 قد اكتسبت زخما في هذه الولاية الجنوبية، وها هو اليوم يعوّل على زخم مماثل للاستحقاق المقبل.

ويواجه الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاما في الانتخابات التمهيدية التي فتحت مراكز الاقتراع فيها عند السابعة صباحا وتغلق عند السابعة مساء خصمين هما: عضو الكونجرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس والكاتبة ماريان وليامسون.

وشارك بايدن في عدد من التجمّعات الانتخابية، لكنّه لم يكون حاضرا السبت، غداة ضربات انتقامية شنّتها الولايات المتحدة ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا والعراق، ردا على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في قاعدة في الأردن.

وأظهرت استطلاعات أجريت مؤخرا تراجعا لشعبية بايدن لدى الناخبين السود، خصوصا الشباب، وسط إحباط من عدم تلبيته أولوياتهم في ولايته الرئاسية.