شعبان يوسف: المال جزء أساسي في إفساد المثقفين المصريين

قال الكاتب شعبان يوسف، الناقد والمؤرخ، إن الطفرة العظيمة للمثقفين في فترة السبعينات شهدت تراجعًا بعد ظهور المجلات التي تدفع أموالًا أكثر، مشيرًا إلى أن المال كان جزء من أسباب إفساد المثقفين المصريين.



وأضاف شعبان يوسف خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "أنا شخصيًا عندي نظرية إن الفلوس تدخل من هنا والثقافة تخرج من الناحية الأخرى خصوصًا الأموال الكثيرة".



وأردف شعبان يوسف: "كنت أنشر في مجلات عربية مثل البيان الكويتية والثقافة العراقية، وأول مرة أقبض مبلغ كبير كان في عام 1978 وكان 33 جنيهًا".

