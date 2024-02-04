الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخ كروز حوثي مضاد للسفن في اليمن

أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، تدمير صاروخ "كروز" مضاد للسفن، قال إنه كان معداً لإطلاقه على السفن في البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان عبر منصة "إكس"، أن "نحو الساعة 4 صباح الأحد (بتوقيت صنعاء)، شنّت قواتنا ضربة دفاعاً عن النفس ضد صاروخ كروز حوثي مضاد للسفن كان معداً للإطلاق ضد السفن في البحر الأحمر".

وتابعت: "حددت القوات الأمريكية صاروخ كروز في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في اليمن، وقررت أنه يمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية، والسفن التجارية في المنطقة".

واختتمت القيادة المركزية البيان: "سيحمي هذا الإجراء حرية الملاحة، ويجعل المياه الدولية أكثر أماناً لسفن البحرية الأميركية، والسفن التجارية".