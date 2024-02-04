الاحتلال الإسرائيلي يقتحم أريحا ومخيمي بلاطة وعين السلطان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدينة أريحا، ومخيم عين السلطان.

وقالت مصادر محلية: إن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من المدخل الشمالي لأريحا، كما اقتحمت مخيم عين السلطان في المدينة دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاحد، مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيم بلاطة، من عدة محاور وسط إطلاق نار وانتشار واسع، وأعمال تجريف في شارع السوق.

وذكرت أن قوات الاحتلال نشرت عدد من القناصة فوق أسطح المنازل، قبل انسحابها من المنطقة.

وأصيب شاب فلسطيني وطفل، اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون"، مخيم بلاطة شرق نابلس.