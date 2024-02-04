الخارجية الروسية تهاجم إسرائيل بشدة.. لهذا السبب

هاجمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إسرائيل بشدة، بسبب المساعدات التي تقدمها لفرقة الروك الروسية B2، التي تحاكم بتهمة ازدراء الجيش الروسي.

وقالت زاخاروفا إن تل أبيب من خلال الضجة التي أحدثتها حول المجموعة الموسيقية "Bi-2" تلحق الضرر بمساعي إطلاق سراح الرهائن والمتعاونين في هذه القضية مع روسيا.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات صحفية أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قدمت عرضا حقيقيا حول "Bi-2" لا في المكان المناسب ولا في الوقت المناسب".

وأوضحت زاخاروفا إن المسؤولين الإسرائيليين عندما عقدوا في وقت لاحق في إسرائيل مؤتمرا صحافيا للمجموعة بمشاركة قيادة وزارة الخارجية الإسرائيلية، دون أن يسمحوا للصحافيين الروس بالدخول إليها، "استقبلت وزارة الخارجية، في نفس اليوم، وفدا من إسرائيل، طلب ممثلوه المساعدة من خلال مؤسساتنا الدبلوماسية من أجل التأثير على الوضع المتصل بالرهائن".

وأكدت زاخاروفا أن الاتصالات بين روسيا وحركة حماس كانت مكرسة لموضوع الرهائن و"تم إجراؤها في وضح النهار"، وأضافت: "نحاول حل قضايا الرهائن، دون التفريق بين جنسياتهم أو قومياتهم".