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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل وزارة الرياضة بكفر الشيخ يشهد انطلاق مؤتمر «الشباب قادر» | صور

فعاليات المؤتمر
فعاليات المؤتمر

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، انطلاق مؤتمر «الشباب قادر»، الذي نظمه اتحاد شباب كفر الشيخ والكلمة الافتتاحية للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بقاعة المؤتمرات بمركز الفنون، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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قال «محروس»، إن المؤتمر يأتي ضمن تحقيق رؤية القيادة السياسية ودعم الدولة لملف تمكين الشباب من القيادة، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتأهيل وتوعية الشباب وتمثيلهم الحقيقي في الحياة السياسية وإتاحة الفرصة لمشاركتهم في خطى صنع القرار.

أوضح محمد المعداوي رئيس اتحاد شباب كفر الشيخ، أن برنامج المؤتمر يتضمن انعقاد 3 جلسات نقاشية أولها «الشباب قادر» والثانية «نقاشات برلمانية» والثالثة «الشباب والحياة السياسية»، وذلك لعرض ومناقشة دور الشباب في صناعة المستقبل.

وتابع: كما ناقش ممثلو الأحزاب وأعضاء مجلس النواب دور الشباب في الحياة السياسية وقضايا التنمية الاقتصادية وموضوعات تحرير سعر الصرف والتضخم وسعر الدولار والسوق الموازية وتحدى البطالة، تحقيق الحياة الكريمة للمواطن وللأجيال القادمة، دور الأحزاب في دعم الشباب.

حضر المؤتمر اللواء السعيد عمارة، عضو مجلس النواب، والدكتورة هدى الطنباري عضو مجلس النواب، ومحمد الأجرود، الأمين العام لحزب حماة الوطن بكفر الشيخ، الشيخ الدكتور مصطفى الجندي عضو أمانة التحالف الوطني، محمد حجازي عضو أمانة التحالف الوطني وأعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ.

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أشرف صبحى وزير الشباب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشباب والرياضة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين اللواء السعيد عماره تمكين الشباب جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جلسات نقاشية

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