مفاجأة.. سيراميكا كليوباترا يشترط ضم هذا اللاعب للموافقة على رحيل حارس الفريق

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك محاولات جديدة من النادي الأهلي، للتعاقد مع محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "سيراميكا كليوباترا تمسك باستمرار الحارس وعدم رحيله، خاصةً أنه لا يوجد حارس بديل بالفترة المقبلة".

وأضاف أمير هشام: "في الأوقات الماضية، سيراميكا كليوباترا اشترط الحصول على خدمات الجزائري أحمد قندوسي بشكل نهائي ولكن الأهلي رفض الأمر، ليعود سيراميكا وطلب ضم أحمد عبدالقادر لاعب الفريق بشكل نهائي ولكن الأهلي اشترط الإعارة، والمفاوضات متوقفة في الوقت الحالي".