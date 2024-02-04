عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد صلاح آدم يعلن رحيل الكاتب المسرحي علاء عبد العزيز

علاء عبد العزيز
علاء عبد العزيز

نشر الفنان محمد صلاح آدم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن وفاة الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية، اليوم الأحد. 

وقال محمد صلاح آدم : “آخر يوم لي في امتحان الورشة لدخولي معهد فنون مسرحية، خلصت وعرفت أن النتيجة بكرة ومعنديش مكان أنام فيه لإني إسكندراني، فقررت أقعد على قهوة جنب المعهد اسمها سيد درويش، وبعد ساعات من القعدة الساعة ٣ الفجر مقدرتش أمسك نفسي ونمت، وإذ فجأة بحد معرفهوش بيصحيني وبيقولي إنت مين وإيه اللي منيمك كده، فقلتله ظروفي فأصر وأخدني معاه بيته، جابلي أكل ونيمني في سريره لغاية تاني يوم، وكان هذا الشخص هو المحترم المخلص المناضل د. علاء عبدالعزيز، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ويحسن إليك ويدخلك فسيح جناته، ويقوي كل حبايبك على فراقك يا حبيبي، ادعوله بالرحمة”. 

إيرادات الأفلام.. نور النبوي يتفوق على منى زكي.. وبيومى فؤاد الأخير

إيرادات الأفلام.. نور النبوي ينتصر على الجميع وشريف منير مهدد بالسحب

علاء عبد العزيز 

يذكر أن علاء عبد العزيز سليمان أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، وكاتب مسرحي قدمت أعماله على العديد من المسارح فضلًا عن ترجمتها للغة الإنجليزية، تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2020.

محمد صلاح آدم الفنان محمد صلاح آدم علاء عبد العزيز الدكتور علاء عبد العزيز وفاة علاء عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

موضوعات متعلقة

إيرادات الأفلام.. نور النبوي يتفوق على منى زكي.. وبيومى فؤاد الأخير

باليه أوبرا القاهرة يختتم عروضه غدا

صابرين : أقدم أم عصام عمر بمشاعر واحاسيس مختلفة بمسار إجبارى

السعودية تدلعنا.. نانسي عجرم تغير كلمات أغنيتها بحفل موسم الرياض

صابرين: لم أقلق من مشاركتى فى مسلسل مسار إجبارى مع الشباب

في ذكرى أم كلثوم .. قصة تقبيل يدها من عبد الحليم حافظ

إيرادات الأفلام.. نور النبوي ينتصر على الجميع وشريف منير مهدد بالسحب

لمون نعناع .. محمد حماقي يشعل حماس جمهوره السعودي في جدة

ترشيحاتنا

نتنياهو جلب الدمار لنا.. ضجة بإسرائيل بعد هجوم بن جفير على بايدن

سعر الفئة السابعة من بي إم دبليو 2024 بعد الزيادة

بين الأهلي والزمالك.. أمير هشام يكشف كواليس صفقة مصطفى أشرف

الدولار يواصل التراجع مقابل الجنيه اليوم

دخول شاحنات مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

تعرف على أسعار الذهب اليوم.. وهذه هي قيمة عيار 21


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جلد وسيشن في الشارع.. البلوجر أحلام عادل تثير الجدل بخطوبتها

جمال شعبان يحذر من مرض تصاب به النساء بعد الظهر

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

سعر خرافي.. هيفاء وهبي تظهر بملابس مثيرة| شاهد

فيديو

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ