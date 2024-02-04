بعد عام على زلزال سوريا.. معاناة السكان تستمر وسط شح المساعدات| فيديو

بعد مرور عام تقريبًا على الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص، لا يزال سيدو فهد بريم يحاول استعادة حياته من جديد.

وهو واحد من بين 10400 إصابة تم الإبلاغ عنها في شمال غرب سوريا بسبب الزلازل، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وكان هناك أكثر من 4500 حالة وفاة في سوريا.

جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية “يورونيوز”.



شمال غرب سوريا الأكثر تضررًا

ووقع الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير، تلته عدة هزات ارتدادية.

ومن بين المناطق الأكثر تضرراً كانت منطقة شمال غرب سوريا، والتي تضم حوالي 4.5 مليون شخص.

