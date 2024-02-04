وزير الخارجية يعقد اجتماعا مغلقا مع نظيره الفرنسي بأول زيارة إلى مصر|صور

عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد اجتماعا ثنائيا مغلقا مع نظيره الفرنسي ستيف سيوجورن، في أول زيارة له للقاهرة منذ توليه منصبه خلفا للوزيرة السابقة كاثرين كولون.

وأكدت وزارة الخارجية عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، للعمل سوياً للدفع بالشراكة الثنائية بين البلدين نحو آفاق أرحب، من أجل تعزيز التنسيق الوثيق بشأن التحديات المشتركة.

ويبدأ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، السبت، جولة شرق أوسطية تستمر حتى الثلاثاء وتتمحور حول الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

الجولة التي ستكون الأولى للوزير الجديد في المنطقة ستقوده إلى مصر والأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.

ويسعى سيجورنيه في جولته إلى "العمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن" وإقناع الفرقاء بـ"إعادة فتح الأفق السياسي" استنادا إلى مبدأ حل (قيام) الدولتين، وفق المتحدث باسم الوزارة كريستوف لوموان.

اجتماع ثنائي مغلق بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي الجديد

اجتماع ثنائي مغلق بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي الجديد

اجتماع ثنائي مغلق بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي الجديد