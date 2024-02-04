سيف الدين الجزيري ينتظم في تدريبات الزمالك اليوم

انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الصباحي اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي.

وكان الجزيري حصل على راحة إضافية من مران أمس بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشارك سيف الجزيري في التدريبات الجماعية اليوم بشكل طبيعي سواء البدنية أو الفنية.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.