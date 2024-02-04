ناكر للجميل.. مطالب بإقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي بسبب الهجوم على بايدن

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الأحد، إن عضو الكنيست الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، تقدمت بطلب إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدعوه فيه إلى إقالة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، وذلك بعد الهجوم الذي شنه على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت ميخائيلي: "إن التدخل السافر والمتعمد للوزير بن جفير في النظام الانتخابي الأمريكي هو ضرر استراتيجي من الدرجة الأولى، إذا لم يقم نتنياهو بإقالة الوزير بن جفير، فهذا بمثابة الموافقة الكاملة على كلامه، لن يصدق أحد في العالم ذلك وزير في الحكومة يتجرأ على قول مثل هذا الكلام المؤذي وحتى الجاحد، من دون أن يحظى بدعم رئيس وزراء إسرائيل".

وأضافت: هذه خطوة أخرى من جانب الحكومة ضد إسرائيل، بن جفير يتعمد تعريض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر، الذين يقاتلون بالأسلحة والذخائر الأمريكية".

وكتبت: "رئيس الوزراء سيقرر ما هو الأهم: أمن جنودنا أم أمن حكومته، لأنه في الوقت الحالي هناك تناقض بين الأمرين".

وحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد كتب ميخائيلي الكلمات باللغة الإنجليزية، على ما يبدو من أجل نقل رسالة إلى الولايات المتحدة أيضًا.

وفي وقت سابق، أدانت ميخائيلي كلام بن جفير وكتب: "ما فعله نتنياهو ضد أوباما وضد بايدن تحت ستار القيادة، يفعله بن جفير تحت ستار الطفل الشقي. وفي كلتا الحالتين، هذا جزء آخر من الدمار الذي جلبه نتنياهو ويجلبه إلى إسرائيل منذ أن حرض هو وبن جفير ضد رابين حتى اليوم، وهم يحرضون ضد بايدن".

وأثارت تصريحات بن جفير، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، والتي هاجم خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن وشرح تفاصيل خطته للاستيطان في غزة غداة الحرب، ضجة كبيرة داخل إسرائيل وردود فعل غاضبة.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "المقابلة التي أجراها بن جفير مع صحيفة "وول ستريت جورنال" هي ضرر مباشر لمكانة إسرائيل الدولية، وضرر مباشر للمجهود الحربي، وضرر لأمن إسرائيل، وفوق كل شيء تثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية".

وأضاف: "أود أن أدعو رئيس الوزراء إلى كبح جماحه، لكن بنيامين نتنياهو ليس لديه سيطرة على المتطرفين في حكومته".

وفي وقت سابق، أعاد وزير الأمن القومي الصهيوني دعواته لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بحجة أن هذا الأفضل لهم.

وقال الوزير الصهيوني إيتمار بن جفير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية إنه يجب تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية ومنحهم حوافز مالية للقيام بذلك.

وأضاف بن جفير: “بدلا أن يقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الدعم الكامل لنا، فإنه يقدم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة وذلك يذهب إلى حماس”.

وتابع بن جفير: "لو كان ترامب هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة لكان السلوك الأمريكي مختلفا تماما".