تنفيذا للخطة الاستثمارية.. رئيس رأس غارب يتفقد أعمال رصف الطرق وساحة الانتظار

تابع اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، صباح اليوم، أحدث مستجدات خطة رصف الطرق في تقاسيم المدينة وساحة الانتظار بالمدخل الشمالي، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية المقررة.

وأوضح نديم أنه تم بدء أعمال رصف ساحة انتظار سيارات النقل الثقيلة بالمدخل الشمالي، مع التركيز على تجهيز شوارع منطقة الشباب، استعدادًا للبدء في رصفها بمجرد اكتمال أعمال ساحة الانتظار. وقام بتفقد تجهيز شوارع منطقة عمارات الـ253، حيث تم إنهاء أعمال غرف صرف المياه وصنفرة الشوارع، والتحضير للرصف، كما تم تجهيز مناطق انتظار السيارات بين العمارات.

تأتي هذه الجهود ضمن سعي الإدارة لتحسين وتطوير البنية التحتية للمدينة، وتعزيز راحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على استمرار العمل الجاد في تحقيق الرؤية الحضرية لرأس غارب.