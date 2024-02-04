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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتعال حريق بأحد المباني القريبة من سكك حديد اليابان

قطار
قطار

أفادت الأنباء باشتعال حريق كبير في أحد المباني قرب محطة للقطارات في العاصمة اليابانية طوكيو.

أدى الحريق إلى تعطل حركة المرور  للمشاة والقطارات بشكل مؤقت.

حول ذلك، ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية، أنه وقع الحريق في مبنى من 3 طوابق يقع بجوار محطة القطار  في حوالي الساعة 10:10 صباحا بالتوقيت المحلي (04.10 بتوقيت جرينتش).


وقالت الهيئة إنه تم إرسال 24 طاقمًا من فرق الإطفاء إلى مكان الحادث،

تم تعليق حركة المرور على خط السكة الحديد "كيهين-توهوكو" في كلا الاتجاهين بين محطتي "شيناجاوا" و"كاماتا"، وتم إخراج نحو 800 راكب من القطارات.

اشتعال حريق كبير محطة للقطارات العاصمة اليابانية الهيئة

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