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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايلات iPhone في مصر بمواصفات ممتازة

أرخص موبايلات iPhone
أرخص موبايلات iPhone في مصر بمواصفات ممتازة

تُعد هواتف iPhone من أشهر وأفضل الهواتف الذكية في العالم، لكنها قد تكون باهظة الثمن بالنسبة للبعض. ومع ذلك، لا يزال بإمكانك الحصول على هاتف iPhone بمواصفات ممتازة دون إنفاق الكثير من المال. إليك بعض أرخص هواتف iPhone المتوفرة في مصر مع مواصفات ممتازة:

 

1. iPhone SE (2022):


• المواصفات: شاشة Retina HD مقاس 4.7 بوصة، معالج A15 Bionic، كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، بطارية تدوم طوال اليوم، مقاومة للماء والغبار، iOS 15.

iPhone SE (2022)

 

2. iPhone 11:

 

• المواصفات: شاشة Liquid Retina HD مقاس 6.1 بوصة، معالج A13 Bionic، نظام كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، بطارية تدوم طوال اليوم، مقاومة للماء والغبار، iOS 15.

 iPhone 11

3. iPhone 12 mini:


• المواصفات: شاشة Super Retina XDR مقاس 5.4 بوصة، معالج A14 Bionic، نظام كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، بطارية تدوم طوال اليوم، مقاومة للماء والغبار، 5G، iOS 15.

iPhone 12 mini

4. iPhone XR:


• المواصفات: شاشة Liquid Retina HD مقاس 6.1 بوصة، معالج A12 Bionic، نظام كاميرا خلفي بدقة 12 ميجابكسل، كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، بطارية تدوم طوال اليوم، مقاومة للماء والغبار، iOS 15.

iPhone XR

نصائح لشراء iPhone بسعر مناسب:

 

• قارن الأسعار بين مختلف المتاجر قبل الشراء.

• ابحث عن عروض وخصومات على هواتف iPhone.

• يمكنك شراء هاتف iPhone مستعمل بحالة جيدة بسعر أقل.

• تأكد من حصولك على ضمان على هاتف iPhone الخاص بك.

لا يزال بإمكانك الحصول على هاتف iPhone بمواصفات ممتازة دون إنفاق الكثير من المال. اختر من بين الخيارات المذكورة أعلاه أو ابحث عن هواتف iPhone مستعملة بحالة جيدة. تأكد من قارن الأسعار والبحث عن عروض وخصومات لضمان أفضل صفقة.

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