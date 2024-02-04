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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران للصيانة تجتاز تفتيش أنظمة الجودة.. وتجدد اعتماد الأيزو

مصر للطيران للصيانة
مصر للطيران للصيانة

نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز التفتيش الدوري لتجديد اعتماد ISO 45001:2018 للسلامة والصحة المهنية واعتماد ISO 14001:2015 في نظام إدارة البيئة بالإضافة إلى مراجعة المتابعة الدورية لاعتماد أنظمة الجودة ISO 9001:2015 والذي قامت به شركة Intertek الجهة المانحة للاعتماد، ويهدف التفتيش إلى الوقوف على مدى تطابق الإجراءات التي تتم لعمل صيانات الطائرات مع التشريعات القياسية الدولية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بالالتزام بالحفاظ على الاعتمادات الدولية والمحلية بكافة القطاعات التابعة لوزراة الطيران المدني، وإيماناً بالمحافظة على السلامة والصحة المهنية للعاملين بجميع طوائفهم وترسيخاً لمبدأ المحافظة على البيئة.

وتوجه المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة للعاملين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لاجتياز التفتيش معرباً عن ثقته في الكوادر العاملة بالشركة وقدرتهم على العمل في كافة الظروف بكفاءة عالية تؤكدها الاعتمادات التي تحصل عليها الشركة بجدارة.

ومن جانبه توجه المهندس وليد الخفيف رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للعاملين بخالص الشكر والتقدير لنجاحهم المتوالي في اجتياز التفتيشات المختلفة نتيجة التزامهم الدائم بالتشريعات المنظمة للعمل والمواصفات القياسية العالمية، وأكد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في أداء الأعمال الفنية وكذلك حماية البيئة المحيطة مما يضمن سلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية والحفاظ على المقدرات البيئية المختلفة.

وأوضح أن التفتيش يهدف إلى التأكد من الالتزام بجميع معايير نظم الجودة وإدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية وتقييم فعالية النظام من أجل تعزيز الأداء العام وتحقيق الأهداف المرجوة واستمرار أعمال التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال المتعاقبة في موارد بيئية صالحة.

وأضاف أن المراجعين أشادوا بما وصلت إليه الشركة من مستوى متميز في التطابق مع شروط الاعتماد وبالوعي الكامل بأنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لدى العاملين بالشركة.

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