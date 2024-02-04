مسئول أمريكى بارز: للفلسطينيين الحق في العودة إلى ديارهم بغزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الفلسطينيين لهم الحق في العودة إلى ديارهم في غزة.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأضاف "سوليفان"، أن الكرة بملعب "حماس" فيما يتعلق باقتراح حول المحتجزين.

القضايا الإنسانية

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي أن القضايا الإنسانية في غزة ستكون ذات أولوية قصوى لجولة وزير الخارجية بالشرق الأوسط.

ولفت إلى الضربات التي بدأت الجمعة ليست نهاية الأمر وستشن الولايات المتحدة ضربات أخرى وسنتخذ إجراءات إضافية، معقبا:" الرئيس الأمريكي جو بايدن كان واضحا جدا منذ البداية بأنه عندما تستهدف قواتنا فسوف نرد".

