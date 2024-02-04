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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توب لامع.. نور الزاهد تثير الجدل بملابسها| شاهد

نور الزاهد
نور الزاهد

نشرت البلوجر نور الزاهد، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة. 

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وتألقت نور الزاهد، مرتديه بنطالا أنيقا باللون الأسود، ونسقت معه توب لامع مكشوف البطن، واختارت جاكيت أنيق ولافت.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نور الزاهد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار اللون البيج الناعم للشفاه. 

كما اختارت نور الزاهد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور نور الزاهد 

نور نور الزاهد صور نور الزاهد اطلالات نور الزاهد هنا الزاهد

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