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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يضرب وست هام بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

نجح مانشستر يونايتد، في تحقيق فوزا مستحقا على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 3-0، مساء الأحد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية مانشستر يونايتد، راسموس هويلوند في الدقيقة 23 وأليخاندرو جارناتشو هدفين في الدقيقتين 49 و84.

وارتقى مانشستر يونايتد بهذا الفوز إلى المركز السادس برصيد 38 نقطة، فيما تجمد رصيد وست هام عند 36 نقطة في المركز السابع.

وأعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، اليوم الأحد، في الجولة 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بموسمه الجاري 2023-2024.

وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب «أولد ترافورد».

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت – ماجواير – مارتينيز – لوك شاو.
الوسط: ماينو – كاسيميرو – برونو فيرنانديز.

الهجوم: جارناتشو – راشفورد – هويلوند.

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