قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

حطم رائد الفضاء الروسي، أوليج كونونينكو، اليوم الأحد، رقمًا قياسيًا عالميًا لأطول وقت يقضيه رائد فضاء خارج الأرض.

أوضحت وكالة الفضاء الروسية أن أوليج كونونينكو تجاوز مواطنه غينادي بادكا الذي سجل أكثر من 878 يوما في الفضاء.

وأضافت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إن كونونينكو حطم الرقم القياسي عند الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش.

وتابعت أنه من المتوقع أن يسجل إجمالي 1000 يوم في الفضاء في الخامس من يونيو، و1110 أيام بحلول نهاية سبتمبر.

الفضاء

وفي سياق متصل، نبه أوليج كونونينكو في تصريحات لوكالة “تاس” أثناء مقابلة من محطة الفضاء الدولية على بعد نحو 423 كيلومترا من الأرض "أسافر إلى الفضاء لأفعل الشيء المفضل لدي، وليس لتسجيل الأرقام القياسية".

وواصل أوليج كونونينكو: "فخور بكل إنجازاتي، لكنني أكثر فخرًا بأن الرقم القياسي للمدة الإجمالية التي قضاها إنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد فضاء روسي".

ووفقًا لـ “رويترز” انطلقت رحلة كونونينكو الحالية إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضي على متن المركبة الفضائية سويوز إم.إس 24.

وتعد محطة الفضاء الدولية واحدة من المشاريع الدولية القليلة التي لا تزال تشهد تعاونا بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفي ديسمبر، أعلنت روسكوزموس تمديد برنامج الرحلات المشتركة إلى محطة الفضاء الدولية مع وكالة ناسا حتى 2025.

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