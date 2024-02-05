12 تطبيقا ضارا تسرق رسائل واتساب WhatsApp .. احذفها فورا

دقّ عدد من الخبراء ناقوس الخطر بشأن أكثر من 12 تطبيقًا خبيثًا، حيث تحتوي على تعليمات برمجية ضارة قادرة على استخراج الرسائل الشخصية من تطبيق WhatsApp واتساب وعدد من التطبيقات الأخرى.

وحذر فريق بحثي في شركة الأمن السيبراني ESET فإن التطبيقات الضارة لا يتوقف دورها عن كشف الرسائل من تطبيقات الدردشة فقط، وإنما يتعدى إلى تسجيل المكالمات، ونسخ أرقام جهات الاتصال الخاصة بك، والتقاط الصور سرًا.

وتُعرف البرامج الضارة باسم VajraSpy، ويُعتقد أن العقل المدبر وراء أحدث حملة للبرامج الضارة هو مجموعة Patchwork APT، التي كانت نشطة منذ أواخر عام 2015 ونشرت عددًا كبيرًا من البرامج الضارة خلال تلك الفترة.

وينصح ياحثو ESET من أنه يجب على مستخدمي الهواتف دائمًا تجنب تنزيل تطبيقات الدردشة الغامضة التي يوصي بها أشخاص لا يعرفونهم أو مع عدد قليل جدًا من المراجعات في قائمة المتجر.

وتعد هذه التطبيقات هدفًا شائعًا وطويل الأمد لمجرمي الإنترنت الذين يسعون إلى اختراق الأجهزة، حيث تتطلب عددًا كبيرًا من الأذونات، بما في ذلك الوصول إلى الكاميرا وبيانات الموقع والملفات والمزيد.

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