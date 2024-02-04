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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

انطلاق الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين مصر وسنغافورة

الجولة الخامسة من
الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين مصر وسنغافورة

عقدت الجولة الخامسة من المشاورات السياسية بين مصر وسنغافورة في مقر وزارة الخارجية بالقاهرة، حيث ترأس الجانب المصري السفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية لشئون دول آسيا وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، فيما ترأس الوفد السنغافوري السفير كيفين تشيوك نائب أمين وزير الخارجية السنغافوري لشئون آسيا والمحيط الهادئ.
 

وشهدت المشاورات، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأبدى الجانب السنغافوري حرصه على ترتيب احتفال متميز بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحلول عام 2026، وعزمه إيفاد وفد من رجال الأعمال السنغافوريين لمصر للاطلاع على الفرص الاقتصادية التي يتيحها الاقتصاد المصري، لاسيما في مجالات السياحة والفندقة والقطاع المصرفي.

كما أعرب الجانب المصري عن تطلعه لاستمرار متابعة المشروعات القائمة للاستفادة من الخبرة السنغافورية، وخاصة في مجال النقل الجوي والبحري وإدارة الموانئ. 

كما شهدت المشاورات تبادلا للآراء حول أبرز القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المشاورات السياسية مصر وسنغافورة وزارة الخارجية القاهرة

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