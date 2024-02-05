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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير لمستخدمي آيفون.. 3 علامات تؤكد اختراق Apple ID |تعرف عليها

اختراق Apple ID
اختراق Apple ID

يحافظ  Apple ID أو ما يُعرف بـ “معرف أبل” على خصوصية هواتف آيفون وأمانها، ولكن يمكن أن يتعرض Apple ID للاختراق والسرقة، حيث يمكن استخدامه لكشف جميع البيانات الخاصة بالمستخدم. 

 

وبحسب تقرير من موقع SHEfinds فإن هناك 3 علامات مهمة يجب عليك البحث عنها والتي قد تشير إلى أن Apple ID الخاص بك قد سُرق، ويجب البحث عن هذه العلامات ثم اتخذ خطوات فورية لاستعادة السيطرة على أمان هاتفك.

 

1. نشاط غير عادي

إحدى العلامات الرئيسية التي تشير إلى إمكانية اختراق Apple ID هي أنك تلاحظ نشاطًا غير عادي على جهازك، مثل الرسائل التي لم ترسلها أو العناصر التي تم حذفها ولم تحذفها. والأمر الأكثر رعبًا هو إذا لاحظت إجراء عمليات شراء على هاتفك، فمن المهم عدم الانتظار وتغيير كلمة مرور Apple ID الخاص بك.

  

2. هاتفك مقفول ولا يستجيب لكلمة المرور

وبغض النظر عن عدد المرات التي تحاول فيها إدخال كلمة المرور افإن هاتفك لا يزال مقفلاً، وإذا رفضت كلمة المرور الخاصة بك العمل، أو تم وضع هاتف آيفون الخاص بك في "وضع الفقدان" وكنت متأكدًا من أنك لم تقم بتعيينه بهذه الطريقة، فهناك احتمال كبير بأن يكون Apple ID قد تم اختراقه.

 

3. تلقيت إشعار من أبل 

تقوم شركة أبل بإعلامك في حالة حدوث نشاط غير مألوف على جهازك، وإذا نبهتك شركة أبل إلى نشاط في حسابك لا علاقة لك به ولم تمنح أي شخص تعرفه حق الوصول إلى جهازك، فقد يكون هذا علامة على اختراق هويتك.

 

إجراءات لابد من تفعيلها فورًا 

وإذا كنت تشك في أن Apple ID الخاص بك قد سُرق، وليس لديك دليل ملموس فوفقا لشركة أبل، هذه هي الخطوات التي يجب عليك اتخاذها:

 

* قم بتغيير كلمة مرورApple ID الخاص بك

*إذا قام شخص آخر بتغيير كلمة مرور Apple IDالخاص بك، فأعد تعيين كلمة المرور الخاصة بك.

*انتقل إلى appleid.apple.com لتحديث أي من المعلومات الشخصية أو الأمنية غير الصحيحة أو التي لا تعرفها.

*تحقق من مزود عنوان بريدك الإلكتروني للتأكد من أنك تتحكم في كل عنوان بريد إلكتروني مرتبط بـ Apple ID الخاص بك. 

*إذا كنت لا تتحكم في عنوان بريد إلكتروني، فاستخدم عنوان بريد إلكتروني مختلفًا.

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