غدا.. الحكم على 6 متهمين بقتل ربة منزل في المنيا

تصدر غدا محكمة جنايات المنيا، الحكم في قضية، 6 متهمين بينهم 5 سيدات، بقتل ربه منزل لاتهامهما بتقييد حركتها، وشل مقاومتها بالمنيا.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحميد قطب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين، محمد عبدالفتاح، وتامر مجدي، وأمانة سر خالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفي هارون.



وكشف أمر الإحالة ان اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير امن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة، بمقتل ربة منزل، بأحدي قري شرق النيل، بمركز مغاغة، بسبب خلافات .



على الفور انتقل فريق البحث الجنائي، إلى موقع البلاغ وتبين قيام المتهمين، بقتل المجني عليها فاطمة- ح – ح – 45 سنة مقيمة بذات القرية، على اثر خلافات أسرية نشبت بينهم، تم القبض على المتهمين الستة، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق .