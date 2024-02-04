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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

أول ظهور للملك تشارلز
أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفي

كشف مقطع فيديو عن أول ظهور للملك تشارلز الثالث منذ مغادرته المستشفى لحضور قداس الأحد مع الملكة كاميلا في ساندرينجهام، إثر إقامة قصيرة في المستشفى، الأسبوع الماضي؛ لتلقي العلاج من تضخم البروستاتا.

ونشرت صحيفة “الديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو للملك تشارلز، ويبدو في حالة معنوية عالية، حيث ابتسم ولوح بيديه وهو يسير إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية، لحضور قداس الأحد هذا الصباح.

وكان تشارلز محاطًا بالملكة كاميلا التي بدت أنيقة بقبعة فرو واسعة الحواف ومعطف كحلي ووشاح أزرق فاتح.

أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى

وتجمع حوالي 20 من المؤيدين ليتمنوا للملك البالغ من العمر 75 عامًا التوفيق في زيارته للكنيسة التي يعود عمرها إلى القرن الثامن عشر.

وأصيبت المجموعة بخيبة أمل عندما وجدوا أن بوابات منطقة الحلبة خارج الكنيسة مغلقة مما يعني أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى المسار المقيد حيث يُسمح عادةً للمشاهدين بالوقوف.

وهذا يعني أنه كان عليهم أن يراقبوا الملك من مسافة حوالي 150 ياردة.

ويوافق اليوم، قداس الأحد الأول للملك تشارلز، لمدة 3 أسابيع، حيث كان لا يزال يخضع للمراقبة في عيادة لندن، يوم الأحد الماضي، وفي الأسبوع السابق، اختار الراحة قبل الإجراء الروتيني.

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أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

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