ليفربول يتيم من غيره.. ساويرس يرد على منتقدي محمد صلاح| القصة كاملة

تعرض قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى موجة من الانتقادات الحادة، من الجماهير المصرية؛ بعد مباراته مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، في الدور الأول، الذي لم يكمله صلاح؛ بسبب تعرضه للإصابة في المباراة الثانية أمام غانا.

حالة من الجدل الواسع انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت منصات السوشيال ميديا ما بين منتقدي صلاح، ومدافعين عنه، حتى وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلى مهاجمي محمد صلاح.

نجيب ساويرس لمنتقدي صلاح: مبسوطين؟

وجه جل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلى منتقدي اللاعب محمد صلاح، عبر حسابه على منصة «أكس»، لافتًا إلى أن ليفربول يبدو «يتيمًا» بدونه في مباراته ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كتب في تغريده له:

«لكل اللي كان بيهاجم صلاح.. أهوه ليفربول بيلعب من غيره النهاردة.. مبسوطين؟.. الفريق شكله يتيم من غيره ومغلوب.. أتمنى له الشفاء العاجل».

رسالة محمد صلاح بعد تعرضه للانتقادات

وجه قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رسالة غامضة إلى متابعيه عبر منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تحتوي على مقتطفات من أحد الكتب التي كان يطالعها في فترة التأهيل من أجل التعافي من الإصابة، كاتبًا:

«اسمها طلع الأمل اللي جواك.. لأنه في الحقيقة.. الأمل موجود جواك بالفعل.. بس محتاج منك تصدقه وتستخدمه.. رابعًا.. دي أهم واحدة.. كن نفسك.. ما تكونش زي ما أي حد عاوز.. ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين.. وما تفصَّلش نفسك على مقاس أي حد.. اللي عاوزك 47.. واللي عاوزك 39.. واللي عاوزك 42".

وأضاف: "ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق خلالك أحلامه الشخصية، ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه أو مشروعه الاستثماري الخاص، ما تسمحش لأي حد يقبلك بشروط، أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط، أنت نفسك وبس».

ليفربول دون محمد صلاح أمام أرسنال

نجح أرسنال في الفوز على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 23 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

وسجل أهداف أرسنال كل من بوكايو ساكا في الدقيقة 14، وجابريل مارتينيلي في الدقيقة 67، ولياندرو تروسارد في الدقيقة 90+1، وسجل ليفربول بهدف ذاتي عن طريق مدافع أرسنال جابرييل ماجاليس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 49 نقطة، وتوقف رصيد ليفربول عند 51 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي رغم الخسارة.

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 الشوط الأول من مواجهة أرسنال وليفربول، ضمن الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

قصة الانتقادات لـ محمد صلاح بعد خروجه من الملعب

حالة من الجدل الواسع أصابت المدرجات وجمهور منتخب مصر، بعد خروج قائد المنتخب محمد صلاح مُصابًا في مباراة غانا، ضمن كأس أمم أفريقيا، وسط تساؤلات عن سبب الاستفاقة التي حلت بمنتخب الفراعنة، بعد استبداله بـ مصطفى فتحي.

وعقب الثواني التالية لخروج محمد صلاح من المباراة؛ تقدمت غانا بهدف على المنتخب المصري، لتبدأ مصر في الشوط الثاني باللعب بصورة أفضل، حيث هزت شباك النجوم السوداء مرتين لكنها استقبلت هدفًا ثانيًا، هو الأمر الذي جعل بعض المتابعين يرون أن لاعبي منتخب مصر تحروا من الضغوط بعد خروج صلاح، ولعبوا بأريحية أكثر مما أثر إيجابيًا على المستوى العام للفريق.

في سياق آخر رفض محمد يوسف، نجم الأهلي والمنتخب المصري، الهجوم على صلاح، أو الإشارة إلى تحسن مستوى المنتخب بعد خروجه، موضحًا لـ سكاي نيوز: «لاعب أصيب وتم استبداله بلاعب آخر، ما الأزمة؟.. بمجرد سقوط صلاح وخروجه؛ سجل لاعبو غانا هدفًا في شباك المنتخب المصري قبل نهاية الشوط الأول، ولم يستطع المنتخب المصري الفوز في النهاية على غانا وتعقد موقفه، وانتهت المباراة بالتعادل، فأين التأثير السلبي لـ صلاح الذي يتحدث عنه بعض المشجعين».