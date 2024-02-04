عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ليفربول يتيم من غيره.. ساويرس يرد على منتقدي محمد صلاح| القصة كاملة

صدى البلد

تعرض قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى موجة من الانتقادات الحادة، من الجماهير المصرية؛ بعد مباراته مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية، في الدور الأول، الذي لم يكمله صلاح؛ بسبب تعرضه للإصابة في المباراة الثانية أمام غانا.

حالة من الجدل الواسع انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت منصات السوشيال ميديا ما بين منتقدي صلاح، ومدافعين عنه، حتى وجه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلى مهاجمي محمد صلاح.

txt

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

txt

عقوبات على المتلاعبين بالمعادن النفيسة.. انخفاض مفاجئ بأسعار الذهب اليوم| تفاصيل

نجيب ساويرس لمنتقدي صلاح: مبسوطين؟

وجه جل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلى منتقدي اللاعب محمد صلاح، عبر حسابه على منصة «أكس»، لافتًا إلى أن ليفربول يبدو «يتيمًا» بدونه في مباراته ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كتب في تغريده له: 

«لكل اللي كان بيهاجم صلاح.. أهوه ليفربول بيلعب من غيره النهاردة.. مبسوطين؟.. الفريق شكله يتيم من غيره ومغلوب.. أتمنى له الشفاء العاجل».

رسالة محمد صلاح بعد تعرضه للانتقادات 

وجه قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح رسالة غامضة إلى متابعيه عبر منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تحتوي على مقتطفات من أحد الكتب التي كان يطالعها في فترة التأهيل من أجل التعافي من الإصابة، كاتبًا: 

«اسمها طلع الأمل اللي جواك.. لأنه في الحقيقة.. الأمل موجود جواك بالفعل.. بس محتاج منك تصدقه وتستخدمه.. رابعًا.. دي أهم واحدة.. كن نفسك.. ما تكونش زي ما أي حد عاوز.. ما تسجنش نفسك في آراء الآخرين.. وما تفصَّلش نفسك على مقاس أي حد.. اللي عاوزك 47.. واللي عاوزك 39.. واللي عاوزك 42". 

وأضاف: "ما تسمحش لأي حد يشوف فيك نفسه، ويحاول يحقق خلالك أحلامه الشخصية، ما توافقش إن أي حد يشوفك امتداد ليه أو مشروعه الاستثماري الخاص، ما تسمحش لأي حد يقبلك بشروط، أو يحبك بشروط، أو يحترمك بشروط، أنت نفسك وبس».

ليفربول دون محمد صلاح أمام أرسنال

نجح أرسنال في الفوز على ضيفه ليفربول بنتيجة 3-1 في قمة الجولة 23 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

وسجل أهداف أرسنال كل من بوكايو ساكا في الدقيقة 14، وجابريل مارتينيلي في الدقيقة 67، ولياندرو تروسارد في الدقيقة 90+1، وسجل ليفربول بهدف ذاتي عن طريق مدافع أرسنال جابرييل ماجاليس في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبتلك النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 49 نقطة، وتوقف رصيد ليفربول عند 51 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي رغم الخسارة.

وحسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 الشوط الأول من مواجهة أرسنال وليفربول، ضمن الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات.

قصة الانتقادات لـ محمد صلاح بعد خروجه من الملعب

حالة من الجدل الواسع أصابت المدرجات وجمهور منتخب مصر، بعد خروج قائد المنتخب محمد صلاح مُصابًا في مباراة غانا، ضمن كأس أمم أفريقيا، وسط تساؤلات عن سبب الاستفاقة التي حلت بمنتخب الفراعنة، بعد استبداله بـ مصطفى فتحي.

وعقب الثواني التالية لخروج محمد صلاح من المباراة؛ تقدمت غانا بهدف على المنتخب المصري، لتبدأ مصر في الشوط الثاني باللعب بصورة أفضل، حيث هزت شباك النجوم السوداء مرتين لكنها استقبلت هدفًا ثانيًا، هو الأمر الذي جعل بعض المتابعين يرون أن لاعبي منتخب مصر تحروا من الضغوط بعد خروج صلاح، ولعبوا بأريحية أكثر مما أثر إيجابيًا على المستوى العام للفريق.

في سياق آخر رفض محمد يوسف، نجم الأهلي والمنتخب المصري، الهجوم على صلاح، أو الإشارة إلى تحسن مستوى المنتخب بعد خروجه، موضحًا لـ سكاي نيوز: «لاعب أصيب وتم استبداله بلاعب آخر، ما الأزمة؟.. بمجرد سقوط صلاح وخروجه؛ سجل لاعبو غانا هدفًا في شباك المنتخب المصري قبل نهاية الشوط الأول، ولم يستطع المنتخب المصري الفوز في النهاية على غانا وتعقد موقفه، وانتهت المباراة بالتعادل، فأين التأثير السلبي لـ صلاح الذي يتحدث عنه بعض المشجعين».

محمد صلاح مصطفى فتحي كاس امم افريقيا انستجرام ليفربول أرسنال أكس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 ألف جنيه.. ماذا حدث لأسعار الحديد بعد قرار المركزي؟

ماتشتروش فراخ دلوقت.. بشرى سارة بشأن أسعار الدواجن.. وهذا موعد الانخفاض

بالأحمر الجريء.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بظهورها | شاهد

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر.. شوف جرام 21 وصل لكام

تغيير سن التقاعد رسمياً| ومفاجأة سارة لأصحاب المعاشات في يوليو 2024

الزمالك يتراجع عن ضم هذا اللاعب

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

4 شهور.. نائب رئيس المخابرات الفلسطينية السابق يكشف تفاصيل هدنة قريبة بـ«غزة»

رفقة صديقها.. هنادي مهنا تشعل السوشيال ميديا | شاهد

أفضل هواتف 2024: منافسة شرسة لـ iPhone 15 بسعر أقل بكتير

سر هجمات سوريا والعراق.. بايدن يتوعد الحرس الثوري الإيراني

الديربي الإسباني.. ريال مدريد يتقدم بهدف نظيف على أتلتيكو في الشوط الأول

سجل هدفين.. حجازي يوجه رسالة إلى جماهير اتحاد جدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور للملك تشارلز الثالث بعد خروجه من المستشفى.. فيديو

توب لامع.. نور الزاهد تثير الجدل بملابسها| شاهد

تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة "لحقت نفسي"

قضى أكثر من 878 يوما خارج الأرض.. مفاجأة سارة لـ«رائد فضاء روسي»

فيديو

لاعبو مالي يعتدون على حكم مصري.. و«الكاف» يتوعد بقرار صارم

أحلى من هيفاء وهبي وعليها فلوس.. مفاجأة يكشفها طبيب تجميل ريهام سعيد

أنا كنت جعانة حب.. البلوجر أحلام عادل تعلن ارتباطها بصديقها

بدأت بإعدام الكتاكيت.. أزمة الأعلاف تشعل أسعار الدواجن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ