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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد دخوله المستشفى.. علاء مرسي: أنا زي الفل والحمدلله |فيديو

صدى البلد

نشر الفنان شريف باهر فيديو بصحبة الفنان علاء مرسي من داخل المستشفي ، فى أول ظهور له بعد وعكته الصحية.

وقال شريف باهر ، فى الفيديو الذى نشره من خلال صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، “أنا أهو مع علاء وهو زي الفل، وبطمنكم على صحة الفنان علاء مرسي، هيقعد يومين بس فى المستشفي وهيخرج”.

واستكمل شريف باهر “اللايف دا عشان نطمن كل الناس على صحة أخويا وحبيبي، وهو بس عنده شوية مشاكل فى القولون وشوية محاليل وهيبقي كله تمام”.

وعلق علاء مرسي “أنا زي الفل والحمدلله ، وهخرج بعد بكرة وآخر حلويات”.

وفى وقت لاحق، تحدّث علاء مرسي عن سر نجاح فيلم "أبو نسب"، مؤكدًا أن رامى إمام مخرج مبدع للغاية بعيدًا عن كونه ابن الزعيم عادل أمام. 

وتابع علاء مرسى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر قناة  “المحور”، قائلا: سعيد الحظ بالعمل مع رامي إمام، فهو مبدع وإنسان شاطر وفي قمة الأخلاق".

شهادتي مجروحة فيه

وتحدث علاء مرسي عن محمد إمام قائلًا:"شهادتي مجروحة فيه، هو بيفكر في كل التفاصيل والأدوار والعمل الجماعي".

أعمال علاء مرسي الفنان علاء مرسي شريف باهر الفنان الكوميدي علاء مرسي

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